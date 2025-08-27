أخبار مصرية

ضبط (13) مليون جنيه متحصلات الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 01:27 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (13 مليون جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

