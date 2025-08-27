نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تعلن انتظام التصويت في 1367 لجنة فرعية بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتظام عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحًا داخل 1367 لجنة فرعية موزعة على خمس محافظات وهي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادي الجديد. وأكدت الهيئة أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة ودون أي معوقات تعيق الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.

إشراف قضائي ومتابعة دقيقة

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم ترصد أي مخالفات أو معوقات خلال الساعات الأولى من بدء التصويت، مشددة على أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن الشفافية والنزاهة، ويعزز من ثقة الناخبين في سير العملية الديمقراطية.

المنافسة بين المرشحين

وتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين 10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد بمجلس الشيوخ في المحافظات الخمس، حيث من المقرر أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر 2025، عقب الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع الأصوات.

أعداد الناخبين في المحافظات

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات والذين يحق لهم التصويت في جولة الإعادة يبلغ نحو 7 ملايين و821 ألفًا و517 ناخبًا، موزعين على النحو التالي:

ففي محافظة الغربية يبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و631 ألفًا و916 ناخبًا، بينما يصل العدد في محافظة بني سويف إلى 2 مليون و80 ألفًا و140 ناخبًا، وفي محافظة الأقصر يحق التصويت لـ 915 ألفًا و863 ناخبًا، أما في محافظة الإسماعيلية فقد بلغ عدد الناخبين 999 ألفًا و248 ناخبًا، في حين سجلت محافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا.

أهمية الجولة الانتخابية

وتأتي هذه الجولة من انتخابات مجلس الشيوخ استكمالًا للعملية الانتخابية التي تشهدها مصر، حيث تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى توفير جميع التسهيلات التي تضمن مشاركة فعالة للناخبين، بما يرسخ من مبادئ الديمقراطية ويعكس حرص الدولة على انتظام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.