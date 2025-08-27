أخبار مصرية

عاجل- الرئيس السيسي يودّع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين في ختام زيارته الأخوية لمصر

أحمد جودة - القاهرة - ودّع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، بمطار العلمين الدولي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ختام زيارته الأخوية إلى مصر.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد الرئيس السيسي خلال الوداع على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والإمارات، مشيدًا بما تحققه هذه العلاقات من تعاون مثمر في مختلف المجالات.

إشادة متبادلة وتأكيد على وحدة المصير

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

