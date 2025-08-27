نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في 1367 لجنة فرعية بجولة إعادة انتخابات الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، انتظام عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تُجرى داخل 1367 لجنة فرعية موزعة على خمس محافظات هي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادي الجديد.

متابعة دقيقة للعملية الانتخابية

وأكدت الهيئة أنها لم ترصد أي معوقات أو مخالفات خلال الساعات الأولى من عملية التصويت بجولة الإعادة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ.

ويتنافس في هذه الجولة 10 مرشحين على 5 مقاعد، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر المقبل.

أعداد الناخبين في المحافظات الخمس

ويحق لنحو 7 ملايين و821 ألفًا و517 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، موزعين كالتالي:

الغربية: 3،631،916 ناخبًا

بني سويف: 2،080،140 ناخبًا

الأقصر: 915،863 ناخبًا

الإسماعيلية: 999،248 ناخبًا

الوادي الجديد: 194،350 ناخبًا