بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:28 صباحاً - بمناسبة الاحتفال (بالمولد النبوى الشريف) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم (زيارة إستثنائية واحدة) بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 5/10/2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .