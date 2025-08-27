نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقى ممثلى "مجلس التجارة والاستثمار السويدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم.. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بممثلى "مجلس التجارة والاستثمار السويدي" Business Sweden، وذلك بحضور السفير د أحمد عادل سفير مصر لدى السويد، والسفير داج يولين دنفيلت سفير دولة السويد لدى مصر.

وتم خلال اللقاء عرض أعمال وخبرات المجلس فى مختلف المجالات وخاصة المجالات المتعلقة بالمياه، كما تم مناقشة مقترحات التعاون المشترك بين الوزراة والمجلس.

وقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة حاليا من أعمال تطوير شاملة مع دمج التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه تحت مظلة الجيل التانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، حيث تتضمن هذة المنظومة التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وانتهاج مبادئ الادارة المتكاملة للموارد المائية، والتحول الرقمى، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية فى إدارة المياه.

وأشار سيادته لأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمجلس للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها فى إدارة المنظومة المائية.

جدير بالذكر أن مجلس التجارة والاستثمار السويدي يعد جهة شبه حكومية (شراكة بين الحكومة السويدية والقطاع الخاص)، وهو معني بمساندة الشركات السويدية لدخول أسواق جديدة، وتسهيل استثمارات الشركات الأجنبية في السويد، والمجلس له دور كبير فى الترويج للتكنولوجيا السويدية الحديثة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والتحول الأخضر.