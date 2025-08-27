نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا داخل خمس محافظات هي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادى الجديد.

ويستمر التصويت على مدار يومين متتاليين، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

إشراف قضائي وانتظام العمل باللجان

وأكدت الهيئة أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تسلموا جميع الأوراق وبطاقات الاقتراع منذ الصباح الباكر، وتوجهوا إلى مقار اللجان، حيث انتظم العمل في معظمها دون معوقات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الصادر في 12 أغسطس الجاري، بشأن إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد

تشمل جولة الإعادة 10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد مخصصة للنظام الفردي في المحافظات الخمس، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 7،821،517 مليون ناخب موزعين كالتالي:

الغربية: 3،631،916 ناخبًا.

بني سويف: 2،080،140 ناخبًا.

الأقصر: 915،863 ناخبًا.

الإسماعيلية: 999،248 ناخبًا.

الوادي الجديد: 194،350 ناخبًا.

وتتم عملية الاقتراع داخل 1357 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظات الخمس.