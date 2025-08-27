نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأربعاء 27-8-2025.. ارتفاع الحرارة ورطوبة نهارًا وأجواء مائلة للحرارة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفى الصباح الباكر.

شبورة مائية صباحًا واضطراب بالملاحة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن الساعات الأولى من الصباح ستشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر سحب منخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم/س، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

فرص سقوط أمطار

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، بينما قد تشهد مدينة حلايب أمطارًا خفيفة رعدية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى 34 – الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 23

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 23

سوهاج: العظمى 38 – الصغرى 25

قنا: العظمى 40 – الصغرى 27

أسوان: العظمى 41 – الصغرى 29