نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد القادر ميدو بعد خروجه: شكرا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد شباب المصريين بالخارج، الإفراج عن البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو، رئيس الاتحاد، من السجن في لندن دون أي شروط، بعد تحركات رسمية قوية بذلتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بريطانيا.

وقال ميدو في أول تصريح له عقب الإفراج:

"بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وكل مؤسسات الدولة المصرية على موقفهم ودعمهم للشباب، وخالص الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل الذي انتفض خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنديدًا بالقبض عليّ".

تحركات رسمية مشرفة

من جانبه، أكد أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين بالخارج، أن الإفراج عن ميدو جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية، مشددًا على أن ما جرى يمثل "موقفًا تاريخيًا مشرفًا يثبت أن كرامة المصري خط أحمر".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن "أبناء مصر لا يُمسّون"، وهو ما تجسد في التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبد العاطي والسفارة المصرية في لندن، حتى لحظة الإفراج.

رسالة للشباب في الخارج

وأشار ناصر إلى أن هذه الرسالة موجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج، بأن دولتهم لا تتخلى عنهم وقادرة على حمايتهم أينما كانوا، لافتًا إلى أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين.

مواجهة محاولات الإخوان

وكان ميدو قد كشف في وقت سابق أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لاقتحام السفارة المصرية في هولندا باءت بالفشل، مؤكدًا أن الجالية المصرية بالخارج تصدت لمثل هذه المحاولات بقوة، في وقت أعلن فيه اتحاد شباب مصر استعداده للتصدي لأي محاولات للهجوم على السفارات المصرية بالخارج.