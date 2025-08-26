نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام" تكشف حقيقة ضم حسام عقل للجنة الدراما بالإذاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة الوطنية للإعلام، ما يتم تداوله على وسائل التواصل بشأن تشكيل لجنة دراما جديدة، تتضمّن حسام عقل وآخرين.

وقالت الهيئة في بيان لها: “كل ما هو متداول بهذا الصدد غير صحيح، وقد تمت إحالة المسئولين في الإذاعة ولجنة الدراما للتحقيق ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من وجود مخالفات متعلّقة باجتماعات أو بيانات مخالفة لقواعد الهيئة والمصلحة العليا للدولة، وسوف تتخذ إجراءات رادعة لمحاسبة أي مسؤول ارتكب أخطاءً بهذا الصد”.

وأكدت الهيئة أنها تبحث ترشيحات لمقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة، وسوف تتضمن اللجنة الجديدة المزمع تشكيلها الشهر القادم شخصيات ثقافية وإعلامية ورموز وطنية وازنة.

واستنكرت الهيئة محاولات استهداف ماسبيرو عبر افتعال معارك لا أساس لها، بهدف النيل من الإصلاحات الجارية، وتعطيل رؤية الدولة بشأن عودة ماسبيرو، وتعزيز القوة الناعمة المصرية.