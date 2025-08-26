نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تُعلن نتيجة انتخابات شُعبة المحررين الاقتصاديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات "شعبة المحررين الاقتصاديين"، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025م، وأسفرت عن فوز الزميل محمد حماد (الأهرام) بمنصب مقرر الشعبة، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي الزملاء: محمود عبدالجابر العربي (الشروق)، وأحمد البطران (العامل المصري) وإيهاب فاروق (حر)، ومنى البديوي (العالم اليوم)، وأحمد شندي (عالم المال)، وسعيد الأطروش (العالم اليوم)، وعلاء الطويل (المساء)، وحسام الدين راضي (حر).

أجريت الانتخابات تحت إشراف الزملاء: جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وعبدالرءوف خليفة وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط، ومحمود كامل عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة، ومحمد نجم، وسارة العيسوي، وإبراهيم عامر.