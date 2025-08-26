نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة هيلينا تيبيل، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم (SIWI)، وذلك في إطار فعاليات “الأسبوع العالمي للمياه” بمدينة ستوكهولم.



وأشاد الدكتور سويلم، خلال اللقاء، بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة في مجال إدارة الموارد المائية. وأوضح أن هذا التعاون الوثيق تجسّد في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل “أسبوع القاهرة للمياه” ومؤتمرات المناخ، مشيرًا إلى أن التعاون خلال مؤتمر المناخ COP27 شكّل محطة بارزة في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال تنظيم “جناح المياه والمناخ” بالشراكة بين الجانبين.



وأكد وزير الري على أهمية تعزيز التكامل بين فعاليات “الأسبوع العالمي للمياه” و”أسبوع القاهرة للمياه” بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الأنشطة بين الحدثين الدوليين.



وأوضح الدكتور سويلم أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه سيُعقد خلال الفترة (12 - 16 أكتوبر 2025) تحت شعار: “حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه”، مع التركيز على أهمية وضع استراتيجيات استباقية تعزز أنظمة المياه وتدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن فعاليات هذا العام ستتناول خمسة محاور رئيسية تسهم في تعزيز الفهم الشامل لإدارة المياه المستدامة في ظل التغير المناخي.