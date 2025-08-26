تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو.. فتوح أول مرة أساسيا ودونجا يعود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 08:29 مساءً - أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري ،وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

الوسط: دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء