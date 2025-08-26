الهيئة الوطنية: قنصلية مصر بلوس أنجلوس تفتح باب التصويت فى آخر يوم بإعادة الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:33 مساءً - عقد القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة، وذلك لاطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن آخر لجنة فتحت أبوابها للتصويت في جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ منذ قليل قنصلية مصر في لوس أنجلوس، وذلك الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة التي تتزامن الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

كما تم إغلاق التصويت في السفارة المصرية بالسودان الساعة الخامسة مساء بسبب حظر التجوال بها.