الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا حول تصويت المصريين بالخارج بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:33 مساءً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بمقر الهيئة، وذلك لإطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين بالخارج فى آخر أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية فتح مقرات الاقتراع أمام الناخبين المصريين بالخارج، يأتي ذلك في إطار عملية الاقتراع فى اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تيسير التصويت وتذليل أى عقبات.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج أجريت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجارى، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والأقصر، والوادى الجديد.