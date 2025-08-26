نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: تطوير شامل لشركات التوزيع الوطنية.. واستثمارات جديدة لضمان سلامة وأمان إمدادات الوقود للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال ترؤسه اجتماعات الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات توزيع المنتجات البترولية الوطنية تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات المواطن اليومية من الوقود والخدمات.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في الاستثمار لضبط سلامة عمليات نقل المنتجات البترولية، وإجراء مراجعة مستمرة للمنظومة والضوابط، مع الاعتماد على الأساليب الحديثة حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة على الطرق.

تطوير المحطات والخدمات

أكد الوزير أن تطوير محطات شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول بمختلف المحافظات وتنويع ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء يمثل نقلة نوعية، ويعكس التزام الشركتين بتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب العصر.

أداء مصر للبترول

أوضح المهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة حققت خلال العام المالي 2024/2025 مبيعات بلغت 8.6 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت، واستثمرت نحو 477 مليون جنيه في مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما قامت الشركة بتطوير 60 محطة وتشغيل 7 محطات جديدة ليصل الإجمالي إلى 1562 محطة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن البدء في إنشاء محطتين متكاملتين بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن الشركة طورت مجمع الزيوت بالإسكندرية لزيادة الصادرات للأسواق الإفريقية والعربية، مع تعزيز نشاط تموين الطائرات لتلبية الطلب المتزايد بمطار القاهرة والمطارات السياحية.

إنجازات التعاون للبترول

أشار المحاسب مصطفى السيد، رئيس شركة التعاون للبترول، إلى أن مبيعات الشركة بلغت 9.4 مليون طن من المنتجات البترولية، وتدير 32 مستودعًا تمثل 35% من السعة التخزينية للبلاد، بجانب شبكة من 1232 محطة وقود بينها 373 محطة مطورة.

وأكد أن الشركة حققت نجاحًا في تسويق الزيوت الحديثة عالية الأداء بحصة سوقية بلغت 16%، مع تصدير 1022 طنًا من الزيوت للأسواق الخارجية. وفي نشاط تموين السفن، بلغت المبيعات نحو 16 مليون دولار. كما واصلت الشركة التوسع في سوق الكيماويات ومنتجات العناية المنزلية تحت علامتها التجارية "VIDA".

بتروجاس وضمان وصول البوتاجاز

أكد الوزير خلال جمعية شركة بتروجاس أن سلعة البوتاجاز تظل سلعة حيوية للمواطن، مشددًا على ضرورة وصولها إليه بيسر وأمان، مع الاهتمام برفع الحالة الفنية لأسطوانات البوتاجاز وضخ أسطوانات جديدة للاستخدام الآمن.

وأوضح المحاسب محمد فرحات، رئيس الشركة، أنه تم توفير نحو 3.674 مليون طن من البوتاجاز وتعبئة 313 مليون أسطوانة عبر 45 محطة تعبئة، فضلًا عن تشغيل 3028 مركز توزيع على مستوى الجمهورية.

كما أشار إلى صيانة 2.5 مليون أسطوانة وضخ 175 ألف أسطوانة جديدة لتعزيز السلامة في الاستخدام.