نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تطلق ورشة تدريبية في التأليف الدرامي لطلاب كلية الآداب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بالتعاون مع قسم علوم المسرح عن فتح باب التسجيل في ورشة تدريبية جديدة بعنوان "ورشة التأليف الدرامي".

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد راوي عميد كلية الآداب، والدكتور سلام سيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة.

وتهدف الورشة إلى تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ شعبة التمثيل والإخراج بقسم علوم المسرح، من خلال تدريب متخصص يركز على مهارات التأليف وقواعد الكتابة لمختلف أشكال الدراما، بما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب أدوات التعبير الفني وصقل موهبتهم الإبداعية.

تُقام الورشة على مدار أربعة أيام متتالية تبدأ من الأحد 14 سبتمبر وحتى الخميس 18 سبتمبر 2025، بمعدل 12 ساعة تدريبية مقسمة على جلسات يومية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

ويشترط للتسجيل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وسداد رسوم الاشتراك وقدرها 600 جنيه بمقر مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب.

وأكد القائمون على المركز أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تهدف الجامعة من خلالها إلى تنمية المواهب الطلابية وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم للتميز في مجالات الكتابة الإبداعية والفنون المسرحية.

ودعا مركز اللغات جميع الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل، نظرًا لمحدودية المقاعد المتاحة. وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف: 01018611471 أو من خلال الموقع الإلكتروني للمركز.