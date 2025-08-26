نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل تخرج طلاب هندسة المطرية بتنظيم شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمّت شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية في رحاب مجمع الفنون والثقافة، حفل تخرج طلاب كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، ليؤكد هذا الحدث على تفرد الجامعة كأول جامعة فنون في مصر، قادرة على الدمج بين الجوانب الثقافية والعلمية وريادة الأعمال في إطار مؤسسي مستدام.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، وباستضافة مجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، وبتنظيم شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية برئاسة الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة.

وتمثل شركة جامعة حلوان للخدمات التعليمية جسر يربط بين الجامعة والمجتمع، حيث أثبتت أنها ليست مجرد كيان خدمي أو استشاري، بل شريك حقيقي في تنظيم الفعاليات والحفلات الكبرى بأعلى مستويات الاحترافية، لتعكس كل مناسبة الهوية المميزة لجامعة حلوان، فتجمع بين الرقي والتنظيم العصري وبين روح الإبداع والفن الذي تنفرد به الجامعة، لتترك بصمة فريدة في كل حدث تنظمه.

تميز الحفل بالفخامة والدقة في التفاصيل، حيث شمل برنامجًا متكاملًا بدأ باستقبال للطلاب وأسرهم، مرورًا بكلمات مؤثرة، وانتهاءً بلحظة التكريم التي توّجت سنوات من الجهد والاجتهاد، كانت لحظات التخرج مليئة بالمشاعر الجياشة، حيث ارتسمت على وجوه الطلاب ابتسامات الفخر والإنجاز.

خلال الحفل عبّرت الأسر عن امتنانها العميق لكل من ساهم في هذه الرحلة، من أساتذة ومشرفين، بينما عبّر الطلاب عن حماسهم للانطلاق نحو المستقبل، حاملين معهم ذكريات لا تُنسى من هذا اليوم المميز.

تخلل الحفل عروضًا مرئية وتصويرًا احترافيًا، إلى جانب ديكورات ولوكيشنات تصوير متعددة أضفت على المناسبة طابعًا فريدًا ليكون حفل تخرجهم ذكرى خالدة في مسيرتهم العلمية لا يُنسى.