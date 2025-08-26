نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مولد الهدى».. خطة دعوية موسعة من الأوقاف حفاوةً بشهر ميلاد المصطفى ﷺ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ، أطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية موسعة على مدار الشهر بعنوان: «مولد الهدى» في عدد كبير من المساجد وغيرها من الأماكن على مستوى الجمهورية احتفالًا بشهر مولد سيدنا المصطفى محمد ﷺ، وإظهارًا للفرح والسرور بمولده الأشرف في شهر ربيع الأنور.

تتضمن الخطة إعداد مطوية للتعريف بالشمائل المحمدية، وإطلاق مسابقة كبرى في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، وبث مقاطع مرئية قصيرة لنخبة من الأئمة والواعظات عن أخلاق النبي ﷺ وشمائله الكريمة، من خلال المنصة الرقمية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عقد مجلس إقراء لكتاب (الشمائل المحمدية للإمام الترمذي) عقب صلاة العشاء بمساجد الجمهورية، يعقبها مجلس للصلاة على النبي ﷺ.

ومن المقرر أيضًا تنظيم قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف، وتكثيف الحضور الدعوي المستنير لموفدي الوزارة بالخارج، وزيادة أنشطة المراكز الثقافية للوزارة، إلى جانب ندوات توعوية في مراكز الشباب، ومديريات الشباب والرياضة، وقصور الثقافة، والمكتبات، عن أخلاق النبي وشمائله ﷺ، موجهة للكبار والأطفال، كما تنظم الوزارة ندوات كبرى بالتعاون مع صحف ومواقع، وندوات للشباب والأطفال عن مكارم أخلاق المعصوم ﷺ.