الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، خلفًا لأحمد الشيخ، اهتمام الأوساط المالية، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة من إصلاحات تدعم السوق وتعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

إسلام عزام رئيسًا للبورصة المصرية: توقعات بمرحلة إصلاحات وزيادة للطروحات

ويؤكد خبراء أن أبرز الملفات على طاولة الرئيس الجديد تشمل زيادة عدد الطروحات الحكومية والخاصة، وضخ سيولة جديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتيح عودة قوية للاستثمارات الأجنبية والعربية.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد ناشي، محلل الأسواق المالية بشركة “كابيتال فاينانشال”، أن السوق في حاجة ماسة لطروحات قوية تعوّض خروج بعض الكيانات الكبرى مثل “حديد عز”، ما سيساهم في تعزيز الثقة وزيادة عمق السوق.

وأضاف أن مؤشر EGX30 لا يزال يتحرك بشكل محدود تحت تأثير سهم البنك التجاري الدولي، في ظل غياب السيولة المؤسسية، فيما تفوق مؤشر EGX70 بفضل دخول سيولة الأفراد للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن وضوح الرؤية في القطاع العقاري سيكون حاسمًا لعودة الثقة، إلى جانب أن خفض أسعار الفائدة قد يدعم قطاعات التمويل والعقارات، ويوفر فرصًا استثمارية بأسهم تتداول بأقل من قيمتها العادلة.