نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعلن موعد طرح ٣٠٠٠ وحدة سكنية ضمن مبادرة "بيتك في مصر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة عدد من المشروعات الحالية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن بينها مشروع “بيتك في مصر” الذي سيطرح أكثر من 3000 وحدة سكنية.

الطرح الأول للمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الموضوعات والملفات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية، استهلها بالإشارة إلى الاستعدادات التي تجريها الوزارة حاليا لفتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" المقرر طرحها للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي يتضمن طرح ١٣٨٠ وحدة سكنية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/8/2025، وحتى 4/9/2025، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس/ شريف الشربيني أن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات؛ حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في كل من: مشروع "ديارنا" بمدن: (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة) و"سكن مصر" بمدن: (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار بمصر" بمدينتي (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة) و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

تسهيلات في السداد والدفع

ولفت الوزير إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين في الخارج، والتي تلقاها الوزير خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتقديم مزيد من التيسيرات والمزايا لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.

وتطرق وزير الاسكان – خلال الاجتماع - إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحا أن الدولة المصرية، منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل في العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل.

وحول الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، أوضح الوزير أنه تمت الاستجابة للطلبات المقدمة من المواطنين لتمديد فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة "سكن لكل المصريين ٧"، والذي يستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك لمدة أسبوعين على أن ينتهي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بهدف منح الفرصة كاملة للمواطنين التقديم وحجز الوحدة السكنية التي يرغبون في الحصول عليها.

وفيما يتعلق بطروحات الأراضي السكنية، أوضح المهندس/ شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على التوسع في طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها؛ من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة، مستعرضا موقف الطروحات خلال الفترة الماضية.