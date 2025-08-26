أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: تدريب الكفاءات الرقمية ودعم الشركات الناشئة لتعزيز ريادة مصر في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ملفات التعاون المشترك في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

برامج تدريبية لإعداد الكفاءات الرقمية

شهد الاجتماع استعراض المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة لإعداد كفاءات رقمية مؤهلة في مختلف التخصصات التكنولوجية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

ناقش الاجتماع جهود الحكومة في توفير بيئة محفزة للابتكار الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال، عبر حزمة من التيسيرات لدعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

شراكات دولية لتعزيز التحول الرقمي

كما تم تسليط الضوء على التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والدول الصديقة لتبادل الخبرات في التحول الرقمي، وتنفيذ برامج تدريبية ومبادرات مشتركة تسهم في تسريع خطوات مصر نحو الاقتصاد الرقمي.