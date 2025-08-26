نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

ويتمثل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة ٢٠٥ درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، ١٦٠ درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وتؤكد الوزارة على أهمية الحفاظ على الرقم السري لضمان سرية البيانات وعدم تعديل الرغبات من أي شخص آخر.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي