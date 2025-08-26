نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحكومة": مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين 7" حتى 14 سبتمبر.. وطرح 3000 وحدة جديدة ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الإسكان": مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين 7" حتى 14 سبتمبر.. وطرح 3000 وحدة جديدة ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج.

مد فترة حجز "سكن لكل المصريين 7"

أكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى الاستجابة لطلبات المواطنين بمد فترة الحجز بالطرح الثاني من إعلان "سكن لكل المصريين 7" حتى الأحد 14 سبتمبر 2025، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للتقديم وحجز الوحدات.

طرح 3000 وحدة ضمن "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

أوضح الشربيني أن الوزارة تستعد لفتح باب التسجيل للطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة، والتي تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية موزعة على عدة مدن جديدة.

يشمل الطرح وحدات في مشروعات:

ديارنا (القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة).

(القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة). سكن مصر (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة).

(العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة). دار مصر (بدر – برج العرب الجديدة).

(بدر – برج العرب الجديدة). جنة (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة).

(المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة). فالي تاورز (حدائق أكتوبر).

(حدائق أكتوبر). فالي تاورز إيست (العبور الجديدة).

(العبور الجديدة). التسجيل يبدأ من 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، على أن يتم اختيار الوحدات في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر 2025.

تسهيلات وخصومات للمصريين بالخارج

وأشار الوزير إلى أن المبادرة توفر تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، بجانب خصومات حتى 7% من قيمة الوحدة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج التي عرضت خلال مؤتمر المصريين بالخارج الأخير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ارتباطهم بالوطن وتقديم مزايا إضافية لهم.

طروحات جديدة للأراضي بالمدن الجديدة

كما أكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل التوسع في طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها داخل المدن الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي، وتمكين المواطنين من بناء مساكنهم الخاصة وفق اشتراطات عمرانية تحقق التنمية المطلوبة.