نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع مع وزير الإسكان تنفيذ "سكن لكل المصريين" وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض وزير الإسكان الاستعدادات الجارية لفتح باب التسجيل بالطرح الأول للمرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" المقرر طرحها للمصريين بالخارج، بداية من 30 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، على أن يبدأ اختيار الوحدات في الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر 2025.

تفاصيل الطرح الجديد

المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية موزعة على 3 طروحات، وتشمل مشروعات "ديارنا"، "سكن مصر"، "دار مصر"، "جنة"، و"فالي تاورز" بعدد من المدن الجديدة مثل: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، العبور الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة وغيرها.

تسهيلات للمصريين بالخارج

الوزارة أعلنت عن تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، مع خصومات حتى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية.

متابعة تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين"

أكد وزير الإسكان أن الدولة أطلقت أضخم مشروع إسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى تمديد فترة الحجز بالطرح الثاني من الإعلان السابع للمبادرة حتى 14 سبتمبر 2025 لإتاحة الفرصة للمواطنين للتقديم.

طروحات جديدة للأراضي السكنية

كما أوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل التوسع في طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها داخل المدن الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد، وتحقيق التنمية العمرانية وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين.