استكمالًا لجهوده في دعم القطاع الصحي.. بنك قناة السويس يُنظم زيارة لمستشفى "الناس" لمشاركة 22 حالة فرحة شفاءهم وتوزيع هدايا على المرضى والأطفال

أحمد جودة - القاهرة - استكمالاً لجهوده في دعم القطاع الصحي.. بنك قناة السويس يُنظم زيارة لمستشفى "الناس" لمشاركة 22 حالة فرحة شفاءهم وتوزيع هدايا على المرضى والأطفال

في إطار مواصلة الجهود لتعزيز دوره في مجال المسئولية المجتمعية ودعم القطاع الصحي، قام بنك قناة السويس بالتعاون مع مستشفى "الناس" بإطلاق قافلة طبية في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة وتهدف القافلة إلى فحص وتشخيص أمراض القلب والجهاز الهضمي لمختلف الفئات العمرية، وتقديم استشارات طبية وفحوصات دقيقة بالإضافة إلى توعية المرضى بأهمية الوقاية والعناية بصحة القلب والجهاز الهضمى، واستهدفت القافلة الكشف على ما يقرب من 500 فرد من الأسر الأولى بالرعاية، واكتشاف 10 حالات مرضية تم التكفل بعلاجها، فضلًا عن تكفل البنك بتكاليف إجراء عدد 12 عملية جراحية وقسطرة القلب والمناظير العلاجية من محافظات "الشرقية – الفيوم – القليوبية – القاهرة – أسيوط – كفر الشيخ – المنوفية – الجيزة – المنيا" وذلك للمُساهمة في تقليل قوائم الانتظاربالمستشفى. وفي هذا السياق، نظّم البنك زيارة لمستشفى "الناس"، لمشاركة ال 22 حالة فرحة شفاءهم بعد إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

تفقد وفد بنك قناة السويس جميع أرجاء المستشفى من القطاعات الطبية والخدمية إلى جانب توزيع بعض الهدايا التذكارية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب المرضى وذويهم، مثل ألعاب الأطفال، وكذلك توزيع منتجات من المنسوجات القطنية لدعم الصناعة المحلية.

قصص نجاح مستشفى الناس

كما شاركت الحالات قصص نجاحهم في مستشفى الناس بعد تلقيهم العلاج، موجهين الشكر لبنك قناة السويس على دعمهم في رحلة علاجهم حتى الوصول إلى الشفاء، وكذلك لمستشفى الناس لتقديم الرعاية الصحية الملائمة على أكمل وجه بالمجان تماما.

تقليل قوائم الانتظار لمرضى بالقلب

وفي هذا السياق، قالت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، أن تلك الزيارة تأتي استكمالًا لجهود البنك المُستمرة لدعم القطاع الصحي، وأشارت إلى حرص البنك على المُساهمة في تقليل قوائم الانتظار لمرضى بالقلب.

وأضافت "الزيني" أن بنك قناة السويس يعُد من الداعمين الأساسيين لمستشفى "الناس" منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث ساهم في تجهيز غرفة عيادة خارجية، وتكفل بإجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للأطفال، بالإضافة إلى دعم البنك لعلاج 22 حالة من الأطفال والبالغين.

ومن جانبها، قالت الأستاذة ريهام الصايغ، الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمستشفى الناس، إن بنك قناة السويس لا يعتبر فقط داعم مادي للمستشفى، ولكن يحرص البنك على التواجد وسط المرضى والأطفال ومشاركتهم فرحة شفاءهم.

وأضافت "الصايغ" أن المستشفى لديها كافة الإمكانيات والفرق الطبية اللازمة، ولكنها ستظل بحاجة إلى شركاء مثل بنك قناة السويس لاستكمال رحلتها وتحقيق رسالتها.





والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يضع المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته، حيث يتبنى استراتيجية فعالة لدعم التنمية المجتمعية في 8 مجالات رئيسية تشمل: الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، دعم ذوي الهمم، دعم المرأة، تمكين الشباب وريادة الأعمال، والفنون والثقافة والرياضة، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر ان مستشفى الناس تم افتتاحها عام 2019 وتضم اقسام القلب والجهاز الهضمى والسكر والحروق، تم تجهيزها بأعلى معايير الجودة العالمية بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير، و10 غرف عمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة وتستقبل آلاف الحالات سنويا وتعمل على توفير خدماتها الطبية بالمجان تماما.

نبذة عن بنك قناة السويس:

ويشار إلى أن بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم.