مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:37 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستهجانها لخطوات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى على اقتحام مدينة رام الله، واستهداف وإصابة المدنيين الفلسطينيين فى تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فى الضفة الغربية.

وتشدد مصر على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسى لزعزعة الاستقرار فى المنطقة، وتتصرفاتها الاستفزازية ونبذها وإعاقتها لكافة فرص السلام فى الاقليم. وتحذر مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية التى تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

وتجدد مصر مطالبها لكافة أعضاء المجتمع الدولى باتخإذ التدابير اللازمة لإلزامية إسرائيل باحترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ووقف آثارها السافرة فى الأراضى ألفلسطينية المحتلة.