نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر: دعم ذوي الهمم واجب مؤسسي ورسالة إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثالث للثقافة والفنون لدعم الموهوبين من ذوي الهمم "قادرون باختلاف في حب مصر"، والذي ينظمه مكتب دعم الابتكار بالأزهر، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة،.

وعبر وكيل الأزهر، عن تقديره للأعمال الفنية المشاركة في المعرض الخاص بالملتقى، والتى أنتجها أطفال موهوبون من ذوي الهمم، من طلاب لأزهر الشريف، مؤكدًا أن دعم الأزهر لذوي الهمم ورعايتهم يمثل واجبا مؤسسيا ورسالة إنسانية تستهدفُ إبرازَ قدراتِهم وإبداعاتِهم، وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم؛ ممَّا يفتحُ لهم آفاقَ المستقبلِ ويمكنهم من المشاركة في نهضة المجتمع.

وأشار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ملتقى «قادرون باختلاف» يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف تأهيل المواطن المصري لمواجهة التحديات المعاصرة، وبناء شخصية متكاملة واعية، مشيرا إلى أن الملتقى يُجسّد التزام الأزهر بمبادرته "كلنا واحد لدعم ذوي الهمم"، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية ودعم وتأهيل الموهوبين والنوابغ من ذوي الهمم داخل الأزهر وخارجه.

شهد الملتقى عددًا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز الجانب الفني والثقافي لدى ذوي الهمم، منها ندوة وطنية ودينية، ومرسم حر لتنمية الثقة بالنفس وتحقيق الدمج مع فنانين محترفين، إلى جانب معرض فني لعرض إبداعاتهم، وورش عمل فنية وحرفية تهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم للمشروعات الريادية، خاصة في الحرف التراثية، كما يتضمن مسابقات ثقافية وترفيهية لتحفيز المشاركة والاندماج.