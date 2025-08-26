نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تبدأ أعمال رفع كفاءة 12 نفقًا بـ 5 أحياء لتحسين الصورة البصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال رفع كفاءة 12 نفقًا بعدد من أحياء المحافظة وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة داخل الأنفاق أسفل الطريق الدائري والمحاور الرئيسية، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات وتحسين المظهر الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة شملت رفع كفاءة الأنفاق الواقعة بأحياء الوراق والعجوزة والطالبية والعمرانية والهرم كمرحلة أولى حيث جرى تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات داخل الأنفاق ومحيطها بالتنسيق بين هيئة النظافة والتجميل والأحياء المعنية بالإضافة إلى تمهيد وتجريد مسار الطريق .

وقد شملت الأعمال بحي الوراق نفق المسابك ونفق المعهد الديني ونفق الخلايفة، وفي حي العجوزة نفق الطريق الأبيض، وفي حي الطالبية نفق الطيران، وفي حي العمرانية نفق المكرونة ونفق الفكهانية، أما في حي الهرم فقد شملت الأعمال أنفاق الترابيع والكارتون ومدينة الرحمن وكعبيش وسلّم حي الهرم.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة جميع الأنفاق والمحاور بشكل دوري بما يعزز من تحسين الصورة البصرية والوجه الجمالي، فضلًا عن منع أي استغلال سلبي لتلك المواقع، لافتًا إلى أن فرق النظافة ستواصل أعمالها اليومية لضمان استدامة الجهود المبذولة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.

وأضاف المحافظ أن تلك الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تعاون الأهالي مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على ما يتم إنجازه من جهود.

