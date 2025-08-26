مجلس الوزراء: الرابط المنسوب لوزارة التضامن عن صرف منح مالية مزيف ووهمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 02:32 مساءً - أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيًا لصرف منح مالية للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المركز الإعلامي أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مشيرًا إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها.