نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب مخالفات برنامج "كلام في الكورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة “الحدث اليوم”، بشأن ما تضمنته مداخلة عبدالناصر زيدان، في حلقة برنامج "كلام في الكورة" تقديم إسلام علوي، المذاعة يوم 21 أغسطس الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك جاء بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.