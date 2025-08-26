نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب بعد جولة إعادة الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، عن الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتوازي مع سير جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.



وأكدت الهيئة أن الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية لمجلس النواب سيُعلن رسميًا بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ والإعلان عن نتيجتها النهائية المقررة في 4 سبتمبر 2025.

مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني

وأوضحت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء من جولة الإعادة في مجلس الشيوخ للإعلان عن الجدول الزمني والإجراءات التفصيلية لانتخابات مجلس النواب، والتي تُعد الاستحقاق البرلماني الأبرز خلال العام.

لجان انتخابية بالخارج والداخل

من المقرر أن تُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج داخل 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة، بما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.



أما في الداخل، فقد تم تجهيز 8،286 مقرًا انتخابيًا موزعة بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، لضمان سهولة وصول الناخبين إلى اللجان.

إشراف قضائي كامل ومتابعة دولية

تُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة نحو 9،500 قاضٍ، لضمان النزاهة والشفافية.



كما ستتابع الانتخابات 18 سفارة أجنبية معتمدة في مصر، إلى جانب 9 منظمات دولية، و58 منظمة وجمعية محلية، بالإضافة إلى حضور مكثف لوسائل الإعلام بواقع 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.