نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينفي إطلاق وزارة التضامن رابطًا لصرف منح مالية ويؤكد أنه مزيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيًا لصرف منح مالية للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المركز أن الرابط المتداول مزيف ولا أساس له من الصحة، مشددًا على أن تلك المنح وهمية ولا تمت بصلة للوزارة.

وزارة التضامن تعلن عن مساعداتها عبر القنوات الرسمية

وأوضح البيان أن أي منح أو مساعدات مالية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الإعلامية والاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، وليس عبر روابط مجهولة المصدر يتم تداولها على مواقع التواصل.



وأكد المركز أن الهدف من نشر مثل هذه الروابط هو استغلال المواطنين والتلاعب بمشاعرهم، مطالبًا الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

إجراءات قانونية ضد مروجي الروابط المزيفة

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مروجي هذه الروابط المزيفة، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.



كما دعا البيان المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات، والرجوع فقط إلى المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم التعامل مع أي روابط مشبوهة.