إطلاق القافلة 23 من "زاد العزة" بحمولة 3700 طن مساعدات لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:36 مساءً - يواصل الهلال الأحمر المصري توفير المساعدات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث أطلق اليوم، قافلة" زاد العزة .. من مصر إلى غزة" الـ 23، تتضمن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة وتحمل أكثر من 3700 طن من المساعدات اللازمة والتي تضمنت قرابة 3500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من مائتي طن المستلزمات الإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع .

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة ،حيث يتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.