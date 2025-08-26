أخبار مصرية

أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور 1/5
  • أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور 2/5
  • أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور 3/5
  • أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور 4/5
  • أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:36 مساءً - توجهت أسر شهيدات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، المعروف إعلاميا ضحايا العنب والذين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة.

وأكد أمير فارس أحد أهالى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن معظم أسر الشهيدات توجهوا أمس إلى دولة السعودية لأداء العمرة والتى تبرع بها أحد الأشخاص وسط حالة من الفرحة التى غمرت معظم أهالى القرية والذين خرجو لتوديع المسافرين لأداء العمرة، داعين الله أن يصبرهم.

 

وأضاف فارس، أن القرية التى شهدت الدموع والصراخ منذ عدة أيام، تحولت أمس إلى فرحة كبيرة فرحا لأهالى الشهيدات لأداء العمرة.

خلال ركوب الباصات

خلال ركوب الباصات

 

فرحة أداء العمرة

فرحة أداء العمرة

 

خلال التوجه لأداء العمرة

خلال التوجه لأداء العمرة

 

أهالي شهيدات السنابسة يتوجهون لأدااء العمرة

أهالي شهيدات السنابسة يتوجهون لأداء العمرة

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا