موعد وشروط التقدم لأداء اختبارات القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:36 مساءً - فتح مكتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية والدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

وأوضح مكتب التنسيق، شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات:-

1. يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية بالتقدم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، وفق التخصصات المطلوبة، بشرط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي.

2. يتم الترشيح من بين الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بناءً على أسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام ببقية شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلًا على المؤهل عام 2025.