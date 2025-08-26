نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات العام الدراسي الجديد 2025/2026 - التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 بخطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

ومع اقتراب موعد بدء الدراسة في سبتمبر المقبل، كثفت المديريات التعليمية في جميع المحافظات استعداداتها لضمان انطلاق العام الدراسي في أجواء مستقرة وملائمة للعملية التعليمية.

وقد شدد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل تجهيز المدارس وصيانتها، وتوفير المقاعد والأدوات المدرسية، إلى جانب التأكيد على استكمال أعمال النظافة والتعقيم، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين مع بداية العام.

كما وجّه الوزير بضرورة متابعة جاهزية المدارس الحكومية والخاصة والدولية على حد سواء، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الاستعدادات، تواصل المديريات التعليمية مراجعة جداول المعلمين وتوزيعهم على المدارس المختلفة وفق العجز والزيادة، لضمان انتظام الحصص منذ الأسبوع الأول للدراسة.

كما تم التنبيه على مديري المدارس بسرعة الانتهاء من إعداد جداول الحصص الدراسية، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب مع بداية العام دون تأخير.

ومن جانب آخر، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية، حيث تم التأكيد على ضرورة دمج الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في اليوم الدراسي، بما يسهم في تنمية شخصية الطالب ودعمه نفسيًا واجتماعيًا، إلى جانب تنمية مهاراته التعليمية.

كما شددت غرف العمليات المركزية في ديوان الوزارة والمديريات التعليمية على متابعة الموقف بشكل يومي خلال الأسابيع الأولى من الدراسة، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مشكلات قد تواجه المدارس أو أولياء الأمور.

وتتضمن التجهيزات أيضًا متابعة أعمال الصيانة البسيطة للكهرباء والمياه ودورات المياه في المدارس، وتوفير الأمن والسلامة داخل محيط المدارس، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية الانضباط والالتزام بالقواعد المدرسية.

بهذه الجهود المكثفة، تستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق عام دراسي جديد يحمل تطلعات كبيرة نحو تطوير التعليم وتحقيق تجربة تعليمية متميزة للطلاب، تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.