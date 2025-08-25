عاجل- السيسي: توطين الصناعة وتعزيز البنية التحتية ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات

أحمد جودة - القاهرة - توطين الصناعة الوطنية ودعم التصنيع المحلي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع كبار المسئولين على أهمية النهوض بالصناعة الوطنية كأولوية استراتيجية للدولة المصرية، عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم سياسة توطين الصناعة.

واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جهود الدولة في تطوير صناعات الحديد والصلب والأسمنت من خلال تحديث شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، بجانب دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.

جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية

أكد الوزير أن الدولة تعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية والدخول في شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، بما يعزز القدرة على التوسع في التصنيع المحلي والتصنيع المشترك، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما أشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج وتلبية متطلبات التنمية العمرانية والصناعية المتسارعة التي تشهدها مصر.

تعزيز البنية التحتية والربط اللوجستي

من جانبه، وجّه الرئيس بأهمية المراجعة الشاملة لشبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.

وأوضح أن هذه المنظومة من شأنها تعزيز كفاءة حركة البضائع، وتسهيل عمليات التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مصر مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة جذب كبرى الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة الموانئ الحديثة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تحقيق رؤيتها لجعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة.