ملعب غزل المحلة جاهز لاستقبال مباراة الأهلي.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 03:36 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي ، على فيس بوك، صورا لملعب استاد غزل المحلة الذي يستعد لاستقبال المارد الأحمر بعد قليل.

غزل المحلة ضد الأهلي

ويلتقي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فىالسادسة مساءً باستاد غزل المحلة.

لعب الفريقان 98 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود غزل المحلة للدوري العام موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 11 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 134 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات مواسم 1958-1959، 1975-1976، 1977-1978، ومرتين بنتيجة 4-1 موسمي 1982-1983، 2003-2004.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، حسام حسن برصيد ثمانية أهداف، وأسامة حسني برصيد ستة أهداف، ثم محمود الخطيب ورفعت الفناجيلي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ثم صالح سليم ومختار مختار ومحمد شريف برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

جاهزية ستاد غزل المحلة

استاد غزل المحلة قبل مباراة الأهلي

استاد غزل المحلة

صورة جانبية للمرمى