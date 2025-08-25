نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مبارك يرد على غياب اسم والده عن محطات مترو الأنفاق (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلًا واسعًا على منصة «إكس» بعدما رد على تدوينة لأحد المستخدمين حول غياب اسم والده عن محطات مترو الأنفاق، رغم كونه أول من أدخل المشروع إلى مصر.

القصة وراء التدوينة

بدأ الأمر عندما كتب أحد المتابعين منشورًا قال فيه: «تخيل مبارك الذي أدخل مترو الأنفاق في مصر ليس باسمه محطة، وهناك محطات بأسماء غريبة وغير مفهومة، عموما محطتك يا مبارك في قلوبنا، رحمة الله عليك وجزاك عنا خير الجزاء».

رد علاء مبارك

لم يتجاهل علاء مبارك التعليق، بل رد قائلًا: «قولتها من قبل أستاذ حسان، نترفع عن الصغائر؛ لا اسم على محطة ولا كوبري ولا محور ولا نفق يفرق، يكفى احترام وحب الناس، وكما تفضلت، محطتك يا مبارك في قلوبنا، فالحمد والشكر لله، تحياتي».

تفاعل المتابعين

رد علاء مبارك فتح بابًا للتفاعل، حيث كتب أحدهم: «كان خطه جميلا كما كان كاريزما، رئيس محترم ويعمل له ألف حساب»، ليعلق علاء بابتسامة: «كان خطه فعلا جميلا»، بينما أضاف آخرون دعوات بالرحمة للرئيس الراحل بقولهم: «ألف رحمة ونور لروحك الطاهرة».