نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار قضائي بحق المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدهم في دير مواس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم الإثنين، حبس المتهمة هاجر م. أ. (43 عامًا)، ربة منزل من قرية دلجا بمركز دير مواس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضها على النيابة للتجديد يوم الأربعاء 27 أغسطس الجاري، وذلك في قضية مقتل زوجها وأطفاله الستة بعد دس السم في الخبز.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

كشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت جريمة القتل بدافع التخلص من أبناء زوجها ووالدتهم، بعد أن أعاد الزوج زوجته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما دفعها للاعتقاد بأنه سينفصل عنها.

واجهت النيابة العامة المتهمة بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود السم في أجساد الضحايا، ووجهت لها تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

الداخلية تكشف الجريمة

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل الحادث عبر بيان رسمي على صفحتها في "فيس بوك"، أوضحت فيه أن الزوجة الثانية وضعت مادة سامة بخبز الطعام المخصص لأبناء زوجها، ما أسفر عن وفاتهم جميعًا، قبل أن يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.