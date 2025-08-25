محافظ جنوب سيناء يوجه بدعم القيادات الشابة وفق الكفاءات لتطوير الأداء وتحسين خدمة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 01:32 مساءً - عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في توزيع المهام، مع دعم القيادات الشابة وإتاحة فرص التدريب وصقل المهارات، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعّال.

وأوضح "مبارك" أن الخطة الجديدة تستهدف رفع مستوى الانضباط الإداري وتسريع وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في سيناء.

وتضمنت توجيهات المحافظ خلال الاجتماع، الالتزام بتعليمات القيادة السياسية لتطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات الحكومية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في جميع المنشآت الحكومية ، تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.

كما شملت التوجيهات وضع آليات متابعة دقيقة للأداء التنفيذي في المدن والمراكز، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات ، دعم جهود الاستثمار والتنمية المستدامة في مختلف مدن المحافظة، إلى جانب تعزيز دور القيادات التنفيذية في التواصل المستمر مع المواطنين وتلقي شكاواهم ، و توفير برامج تدريبية للقيادات والعاملين لتطوير الأداء ورفع الكفاءة، وترسيخ قيم الشفافية والانضباط الإداري والمساءلة.

وشدد المحافظ على أن التنمية الحقيقية تبدأ من تطوير الجهاز الإداري، وأن توزيع المهام يهدف إلى تحقيق التكامل بين جميع الجهات التنفيذية، بما يترجم رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجنوب سيناء.