محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.9%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 01:32 مساءً - اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 91.9% على مستوى المحافظة.

وقال عادل هناك مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 1182 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1038، وبلغ عدد الناجحين 954.

وجاءت نسب النجاح حسب نوعية التعليم كالتالي: التعليم العام: 91.9% ، رسمى لغات: 100% ،خاص لغات: 100% ،تعليم دولي: 100% ،منازل:88.9%.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه النتائج تعكس جهود القطاع التعليمي بالمحافظة، مثمنًا دور أولياء الأمور والمعلمين في دعم الطلاب، وموجهًا بمواصلة العمل على تحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

كما قدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا اهتمام المحافظة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.