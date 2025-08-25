نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض تقرير جهاز حماية المستهلك عن النصف الأول من أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2025، أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، متضمنًا ثلاثة محاور رئيسية هي: الحملات الرقابية، شكاوى المواطنين، والأنشطة والفعاليات.

حملات رقابية موسعة في 24 محافظة

أوضح التقرير أن الجهاز نفذ 403 حملات رقابية في 24 محافظة، شملت المرور على 5433 منشأة وأسفرت عن تحرير 1163 مخالفة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، خصوصًا أسواق السلع الغذائية.



وأكد السجيني أن هذه الحملات أسهمت في تعزيز حماية المستهلكين، وضمان مواجهة الممارسات الاحتكارية وحجب السلع أو التلاعب بأسعارها.

أكثر من 10 آلاف شكوى خلال أسبوعين

وعن محور شكاوى المواطنين، كشف التقرير أن الإدارات المركزية للجهاز تلقت 4749 شكوى، أُغلق منها 2154 شكوى بعد معالجتها، فيما تلقت الفروع الإقليمية 5489 شكوى، جرى حل 1979 شكوى منها.



كما تلقت إدارة التلقي والخط الساخن أكثر من 10 آلاف شكوى عبر وسائل متعددة، أبرزها خدمة واتس آب، الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى استقبال 2769 مكالمة عبر الخط الساخن خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس.

فعاليات وتعاون دولي

وفيما يخص الأنشطة والفعاليات، أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لتعزيز التعاون الفني والرقابي بين البلدين.

كما عقد رئيس الجهاز لقاءات مع محافظ الجيزة ورئيس الغرفة التجارية لمتابعة جهود خفض أسعار السلع، إلى جانب التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف المراكز، والاستعداد لتنظيم معرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي الجديد.