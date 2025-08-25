نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة سعاد الأحمد الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخة سعاد عبد الله الأحمد الصباح، شقيقة سمو الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 74 عامًا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان. "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".