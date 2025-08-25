نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة سعاد الأحمد الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدَّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص المواساة وجميل التعزية إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت الشقيقة، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم، في وفاة الشيخة سعاد عبد الله الأحمد الصباح، شقيقة سمو الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الجابر الصباح - رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، التي انتقلت إلى جوار ربها.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"