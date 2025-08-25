نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتابعان غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية بالدورالثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور / محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، أعمال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني) بمختلف المناطق.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادتي الحديث والتوحيد، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الجغرافيا والتفسير، وسط متابعة دقيقة من الغرفة لضمان انتظام اللجان وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

وأكد دكتور الضويني أن الأزهر الشريف حريص على توفير المناخ المناسب للطلاب خلال الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة وعدم التهاون مع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

وأضاف أن متابعة سير الامتحانات تتم بشكل يومي من خلال الغرفة المركزية، للتأكد من انضباط العمل داخل اللجان، وتقديم الدعم اللازم للمناطق الأزهرية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطلاب وتسهيل كل السبل أمامهم لأداء امتحاناتهم بطمأنينة.

من جانبه أوضح الشيخ/ أيمن عبدالغني أن غرفة العمليات المركزية على تواصل مستمر مع جميع المناطق الأزهرية؛ لمتابعة سير اللجان أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنضبطة.

يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية يبلغ 323 لجنة، وتستمر الامتحانات بقسميها العلمي والأدبي حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.