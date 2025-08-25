نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤية مصر 2030.. خطوات جادة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وفقًا لمتطلبات سوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات أوضحت الخطوات السريعة التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل في إطار رؤية مصر 2030.

وأكدت الحكومة أن تطوير هذا المسار يُعد بوابة واعدة لمستقبل مهني قوي، قائم على إعداد خريجين بمهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية.

شراكة مع القطاع الخاص وتوسع في المدارس التطبيقية

شملت الاستراتيجية:

التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق المحلي والدولي.

التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية التخصصات الفنية الحديثة.

وقد لاقت هذه الجهود إشادة دولية واسعة، حيث أشاد البنك الدولي ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، فيما أكدت اليونسكو على دور مصر في دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم.

قفزات في المؤشرات الدولية

أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا لمصر في التصنيفات العالمية:

التقدم 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني (UNDP) لتصل إلى المركز 43 في 2024 مقابل 113 في 2017.

التقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم (US News) لتصل إلى المركز 41 في 2024 مقابل 51 في 2019.

زيادة المدارس والطلاب

ارتفاع عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104% لتصل إلى 3444 مدرسة عام 2024/2025 مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014.

ارتفاع عدد طلاب التعليم الفني بنسبة 56% ليصل إلى 2.35 مليون طالب مقابل 1.5 مليون طالب في 2013/2014.

افتتاح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات متنوعة منها الطاقة النووية، الطاقة الشمسية، البترول والبتروكيماويات، المياه والصرف الصحي.

تطوير المناهج وبناء القدرات

تطوير واستحداث 230 برنامجًا وتخصصًا في مدارس التعليم الفني.

تحديث 85% من المناهج وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية.

توقيع 90 شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج.

افتتاح مراكز تميز مثل مركز الصناعات الهندسية ومركز قطاع السيارات بالعبور لتدريب المدرسين والخريجين.

الجامعات التكنولوجية والمنصات الرقمية

تضاعف عدد الملتحقين بالجامعات التكنولوجية ليصل إلى 30 ألف طالب 2024/2025، مع استهداف 150 ألف طالب بحلول 2030.

افتتاح 12 جامعة تكنولوجية حكومية وجامعتين خاصتين، مع خطة لإنشاء 17 جامعة إضافية لتغطية جميع المحافظات.

التوسع في مراكز الإبداع الرقمية لتصل إلى 27 مركزًا بنهاية 2025 مقارنة بـ 3 مراكز فقط عام 2016.

دعم الخريجين وفرص التوظيف

تطبيق النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجي في تنسيق الجامعات التكنولوجية.

فتح باب القبول بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة.

إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني باستثمارات 63 مليون دولار، مع استهداف 46 مركزًا بحلول 2026.