ضبط عناصر بؤر إجرامية بعدة محافظات ومصرع 4 منهم في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:36 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، بلطجة") بنطاق محافظة المنوفية وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة 400 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو إستروكس ، شابو ، بودر ، هيروين ، شادو" – قرابة 17 ألف قرص مخدر ومؤثر – 104 قطعة سلاح نارى " 94 بندقية خرطوش - 2 بندقية آلية - 6 فرد خرطوش ، 2 طبنجة ") .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (90) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.