رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر وتحذيرات من نزول البحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:36 مساءً - أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حالة الطوارئ على شاطئ المدينة اليوم، ورفعت الرايات الحمراء تحذيرًا من نزول مياه البحر، وذلك نظرًا لارتفاع الأمواج وحرصًا على سلامة المصطافين ورواد المدينة.

وأكدت الوحدة المحلية على ضرورة الالتزام التام بتعليمات فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ، مشددة على أنها تُخلي مسؤوليتها عن أي حوادث قد تنتج عن مخالفة التعليمات الصادرة.

وتمنت الوحدة المحلية لرواد المدينة قضاء وقت آمن وسعيد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.